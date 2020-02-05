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Мир

Все впереди: ученые назвали наиболее счастливым для женщин третий брак

4:46 5 февраля 2020 19
Третий брак
Инф. «ФАКТОВ»

Похоже, решившаяся в прошлом году выйти в третий раз замуж известная телеведущая и актриса Снежана Егорова поступила совершенно правильно, ведь женщины наиболее счастливы в третьем браке!

К такому неожиданному выводу пришли российские ученые из НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ), пишут «Известия».

Эксперты провели исследование среди 365 представительниц прекрасного пола в возрасте от 35 до 56 лет. Специалисты попросили участниц эксперимента рассказать о своем брачном статусе и о психологическом благополучии. Стоит также отметить, что все респонденты имеют минимум одного ребенка.

Женщины прошли ряд тестов, результаты которых показали, что в третьем браке они чувствуют себя более благополучно, чем в первом и втором.

Как отметили ученые, неудачу во втором брачном союзе можно объяснить тем, что травмированные после первого развода женщины стараются «залечить раны» в новых отношениях. То есть они выходят замуж не столько из-за любви к новому партнеру, а из-за неуверенности в себе.

К третьему браку женщина уже знает, чего она хочет от отношений, а также в большей мере способна идти на компромиссы и избегать конфликтов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что выводы ученых о третьем браке иногда «не срабатывают». Яркое доказательство этому — недавний развод Памелы Андерсон с пятым мужем через 12 дней после свадьбы.

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