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Происшествия

Нелепая смерть под колесами: в Киеве рядом с переходом трагически погибла молодая девушка

5:20 5 февраля 2020 243
ДТП на Шухевича
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Вечером во вторник, 4 февраля, в столице на проспекте Шухевича, недалеко от Керченской площади под колеса старенькой SKODA Felicia угодила молодая киевлянка. Ранее сообщалось о том, что в Киеве на бульваре Перова легковушка влетела в остановку с людьми.

Наезд, согласно предварительным данным, произошел недалеко от обозначенного пешеходного перехода.

Водитель «Шкоды «рассказал, что двигался в сторону Северного моста с небольшой скоростью и проехал «зебру», когда внезапно на дорогу выбежал пешеход.

Человек за рулем пытался уйти от удара, но не хватило совсем малого.

Свидетели также утверждают, что пострадавшая стояла за столбом, а затем по диагонали быстро направилась в сторону перехода.

Погибшей было чуть больше 20 лет.

Следствие будет уточнять обстоятельства наезда, показания очевидцев, выяснять также мог ли водитель избежать беды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жутком ДТП, которое случилось 3 февраля в городе Каменское Днепропетровской области. Там с пожилым водителем автобуса случился приступ, и неуправляемое транспортное средство съехало с трассы, свернуло на тротуар и столкнулось с электроопорой.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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