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Беспредел на турнире ММА в Казахстане: тренер одной из команд порезал ножом своего "коллегу" (видео)

5:55 5 февраля 2020 44
Драка в Казахстане
Инф. «ФАКТОВ»

Обычно приходящие на турниры по смешанным единоборствам (Mixed martial arts, MMA)) зрители ожидают увидеть эффектные приемы в исполнении бойцов на ринге, но иногда свое «мастерство» показывают и «наставники» спортсменов.

Именно такой случай произошел на турнире по ММА в столице Казахстана Нур-Султане: давая советы своему бойцу, тренер одной из команд вступил в словесную перепалку с тренером его противника, после чего решил выяснить отношения при помощи ножа.

Об инциденте рассказывает КазТАГ.

«Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане! Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка!» — цитирует издание аннотацию к видео ЧП, распространяемом в социальных сетях.

Факт инцидента подтвердили в департаменте полиции столицы Казахстана. При этом, по словам правоохранителей, участники побоища не применяли холодное оружие. Очевидцы же сообщают о ножевых ранениях у пострадавших.

В соцсетях раскритиковали такие действия спортсменов.

«Посадить надолго и всем рассказать, чтобы больше повторов не было», «А ведь было правило, что бойцовские качества нельзя применять на улице. А тут уже друг друга даже тренеры режут» — писали юзеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другом удивительном случае, который произошел во время поединка MMA — однорукий боец сумел «задушить» соперника за три минуты боя.

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