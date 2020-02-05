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Беспредел на турнире ММА в Казахстане: тренер одной из команд порезал ножом своего "коллегу" (видео)
Обычно приходящие на турниры по смешанным единоборствам (Mixed martial arts, MMA)) зрители ожидают увидеть эффектные приемы в исполнении бойцов на ринге, но иногда свое «мастерство» показывают и «наставники» спортсменов.
Именно такой случай произошел на турнире по ММА в столице Казахстана Нур-Султане: давая советы своему бойцу, тренер одной из команд вступил в словесную перепалку с тренером его противника, после чего решил выяснить отношения при помощи ножа.
Об инциденте рассказывает КазТАГ.
«Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане! Тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, и после этого началась массовая драка!» — цитирует издание аннотацию к видео ЧП, распространяемом в социальных сетях.
Факт инцидента подтвердили в департаменте полиции столицы Казахстана. При этом, по словам правоохранителей, участники побоища не применяли холодное оружие. Очевидцы же сообщают о ножевых ранениях у пострадавших.
В соцсетях раскритиковали такие действия спортсменов.
«Посадить надолго и всем рассказать, чтобы больше повторов не было», «А ведь было правило, что бойцовские качества нельзя применять на улице. А тут уже друг друга даже тренеры режут» — писали юзеры.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом удивительном случае, который произошел во время поединка MMA — однорукий боец сумел «задушить» соперника за три минуты боя.
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