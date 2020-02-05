Украина

Помпео заявил в Киеве, что для Украины "Крым потерян", — СМИ

Во время визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео проявил чудеса продуктивности: он успел за полтора часа пообщаться с представителями антикоррупционого сообщества, крымской активисткой Эмине Джапаровой и президентом Американской торговой палаты.

Об этом пишет НВ со ссылкой на приглашенных на встречи участников.

Характерно, что в первую очередь на встречах шла речь о Крыму, притом в не очень радостном для Украины ключе.

В частности, Джапарова попросила Белый Дом держать Крым в поле зрения внешней политики США, а также помощь с организацией конференции по крымскому вопросу в Вашингтоне.

Собеседники издания отметили, что по выражению лица Помпео было понятно — у него несколько другие приоритеты, чем конференция по Крыму.

«Крым потерян. Мировые игроки это понимают. Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у которой что-то можно забрать», — передал журналистам реплику Помпео по Крыму один из участников встречи.

При этом госсекретарь называл вещи своими именами: в частности, агрессию России — агрессией и выделил три направления для углубления двустороннего диалога с Киевом: верховенстве права, улучшении инвестиционного климата, усилении обороноспособности Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мнении эксперта Украинского института будущего Илии Кусы: он уверен, что попытка привлечь США к более активному решению вопросов территориальной целостности Украины является попыткой переложить ответственность на внешних партнеров, вместо того, чтобы решать их самостоятельно.

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