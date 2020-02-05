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Украина

Помпео в Киеве не говорил о "потерянном для Украины Крыме": сделано важное заявление

13:57 5 февраля 2020 129
Помпео в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Во время визита в Киев госсекретарь США Майк Помпео не говорил, что Крым потерян для Украины, как о том сообщило издание «НВ».

Об этом заявила экс-замминистра культуры, молодежи и спорта Эмине Джаппарова, которая была на встрече с госсекретарем и говорила с ним об аннексированном полуострове.

«Медийная манипуляция по типу этой недопустима. Как участник встречи должна отметить, что выражение лица Госсекретаря США никоим образом не демонстрировало то, о чем говорится в статье, а также от него не звучали слова, которые приводит СМИ. Так же для меня остается загадкой, кто был тем „источником“ информации для массмедиа», — написала крымская активистка на своей страничке в соцсетях.

Она не стала цитировать Майка Помпео, посоветовав журналистам обращаться за информацией о словах госсекретаря о Крыме в посольство США в Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Майк Помпео подтвердил, что Америка никогда не признает аннексию украинского Крыма Россией и отметил, что США поддерживает сближение нашей страны с НАТО и Евросоюзом.

Фото со странички Эмине Джаппаровой в соцсетях.

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