В Таиланде родился щенок-циклоп (фото, видео)

Мир

В Таиланде родился щенок-мутант с одним глазом посередине головы и огромными губами, придающими ему сходство с обезьянкой. Местная пресса прозвала его щенком-циклопом.

Хозяева Сомджаи и Ампхан Пхуммаман дали малышу имя Кевин — в честь одноглазого героя популярного мультфильма «Миньоны». Щенка выкармливают из бутылочки. По словам ветеринаров, он вполне здоров. Сомджаи говорит, что они хотят оставить собачку у себя, так как считают, что она принесет семье удачу. Односельчане супругов уже на всякий случай указывают дату рождения необычного щенка при заполнении лотерейных билетов.

Как сообщает издание The Mirror, мама-собака родила двух детенышей. Второй внешне полностью нормален.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии родился козленок-мутант с «человеческим лицом».





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