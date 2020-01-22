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В Индии родился козленок-мутант с «человеческим лицом» (видео)
В одной из деревень в индийском штате Раджастан родился козленок-мутант с «человеческим лицом», которого местные жители сочли воплощением божества. У него плоская морда и необычные для животного глаза.
Владелец козленка говорит, что у него врожденный генетический дефект, но к его дому все равно потянулись паломники — соседи и обитатели близлежащих деревень, которые хотят поклоняться и оказывать соответствующие почести «божественному созданию».
Ветеринары предполагают, что животное страдает циклопией, которая может приводить к подобным деформациям.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что теленок-мутант с «человеческим лицом» ужаснул сеть.
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