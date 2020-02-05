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Доллар резко упал после стремительного роста
Национальный банк повысил официальный курс гривни по отношению к доллару США на 5 февраля 2020 года на 23 копейки — до 24,8523 гривен за доллар (на 4 февраля курс был установлен на уровне 25,0836 гривен). Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте государственного регулятора.
Курс гривни к евро также подрос — с 27,75 гривен за евро до 27,45 гривен.
Скриншот с сайта НБУ
Курс доллара в обменных пунктах на 5 февраля установлен на уровне 24,800−24,870 гривен за доллар. Соответствующие данные обнародовал сайт Минфин.
Напомним, объем денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году Нацбанк Украины оценил в 12 млрд долларов, и именно это, по оценкам регулятора, больше всего спровоцировало усиление курса гривни в конце 2019.
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