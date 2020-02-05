Деньги

В Украине вырастут тарифы на воду: что об этом известно

Проект решения о повышении тарифов на холодную воду и водоотведение, ранее обсуждавшийся в «Киевводоканале», утвердила Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Как сообщает «ТСН», стоимость этих услуг населению повыситься на 15−20 процентов. Впрочем, сколько будет стоить подача воды и ее водоотвод, станет известно через несколько дней. Причем, тарифы будут разниться в зависимости от региона. Сообщается, что самые низкие тарифы на эти коммунальные услуги — в западных регионах стран, а высокие — в восточной ее части.

Причиной роста тарифов в НКРЭКУ называют рост зарплат — оплата труда составляет почти 30 процентов всей стоимости. Если раньше она была заложена на уровне 5,6 тысяч, то сейчас среднерыночная зарплата выросла больше, чем в два раза — до 12 тысяч гривен. «В Киеве — 16 тысяч, во Львове — 18 тысяч. Рост от 15 до 20 процентов — это несущественное подорожание на платежку», — заявила член НКРЭ КП Ольга Бабий.

Ранее Кабмин привязал цену газа для украинцев к его стоимости в Нидерландах — о том, что это значит для граждан, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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