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В жуткой аварии на Столичном шоссе в Киеве погиб водитель: в сети показали фото и видео
Утром в среду, 5 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом. Ранее в столице на проспекте Шухевича водитель насмерть сбил девушку рядом с пешеходным переходом.
Как сообщают в патрульной полиции Киева, первое дорожно-транспортное происшествие случилось на Столичном шоссе, 74. Там столкнулись Jeep и Renault Водитель последнего погиб на месте, а пассажирку с травмами увезли в больницу.
Второе ДТП произошло возле дамбы. Там, по информации ресурса «dtp.kiev.ua», водитель на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в забор. Информация о пострадавших уточняется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре микроавтобус «Рено» с пассажирами врезался в столб — момент ДТП попал на видео. Четверых пострадавших с травмами конечностей и глаз увезли в больницу.
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