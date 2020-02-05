24.68 / 24.93 27.17 / 27.57
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жуткой аварии на Столичном шоссе в Киеве погиб водитель: в сети показали фото и видео

9:52 5 февраля 2020 579
ДТП на Столичном шоссе в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Утром в среду, 5 февраля, в Киеве на Столичном шоссе произошло два ДТП, одно из них — со смертельным исходом. Ранее в столице на проспекте Шухевича водитель насмерть сбил девушку рядом с пешеходным переходом.

Как сообщают в патрульной полиции Киева, первое дорожно-транспортное происшествие случилось на Столичном шоссе, 74. Там столкнулись Jeep и Renault Водитель последнего погиб на месте, а пассажирку с травмами увезли в больницу.

Второе ДТП произошло возле дамбы. Там, по информации ресурса «dtp.kiev.ua», водитель на скользкой дороге не справился с управлением и врезался в забор. Информация о пострадавших уточняется.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре микроавтобус «Рено» с пассажирами врезался в столб — момент ДТП попал на видео. Четверых пострадавших с травмами конечностей и глаз увезли в больницу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

Налипание снега

Снег, дождь и сильный ветер: синоптики уточнили мрачный прогноз на ближайшие дни

Лука Затравкин

Горячий пупс: 242-килограммовый сын Сафронова показал пародию на популярные пляжные фото

Стив Джобс

"Опасный путь": лечивший Стива Джобса от рака онколог предупредил о вреде вегетарианства

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер