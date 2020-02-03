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В Днепре разбилась маршрутка, есть пострадавшие: момент аварии попал на видео
В понедельник, 3 февраля, в Днепре произошло ДТП — микроавтобус «Рено» с пассажирами врезался в столб. Днем ранее в Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами, пострадал ребенок.
Авария в Днепре случилась около 15:36 на Слобожанском проспекте около Дома торговли. Маршрутка на большой скорости, которая ехала по крайней правой полосе в направлении Нового моста, врезалась в столб.
Как сообщает «Днепр Оперативный», с места аварии госпитализировали 4 пострадавших с травмами конечностей и глаз.
Момент ДТП попал на видеорегистратор одной из встречных машин.
Напомним, в Каменском под Днепром у водителя школьного автобуса случился приступ. Неуправляемое транспортное средство съехало с трассы, свернуло на тротуар и столкнулось с электроопорой. К счастью, дети не пострадали.
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