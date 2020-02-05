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Происшествия

Девушка довела: парень стрелял по людям в торговом центре Львова (фото, видео)

9:52 5 февраля 2020 769
Задержание стрелявшего
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Инцидент со стрельбой произошел во вторник, 4 февраля, в ТЦ «Форум», расположенном в самом центре Львова (ранее во Львове двое подростков обстреляли окна жилого дома).

— В торговом центре задержали человека, который стрелял из пневматического оружия по людям и витринам. Есть информация, что из-за отношений с девушкой. Парня отправили в райотдел полиции. Пострадавших нет, — сообщил руководитель общественной организации «Варта-1» Игорь Зинкевич.

Он разместил в Facebook видео инцидента.

В ГУ Нацполиции во Львовской области информацию о ЧП в торговом центре подтвердили, уточнив, что задержание проводили сотрудники Государственной службы охраны.

У задержанного изъято оружие, сам он — 23-летний львовянин — доставлен в Галицкий райотдел. Открыто уголовное производство, ведется следствие, устанавливаются причины произошедшего.

По информации из других источников, молодой человек произвел всего один выстрел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре Киева неизвестный застрелил мужчину. Позже выяснилось, что убит пластический хирург.

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