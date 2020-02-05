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Призыв-2020: Загороднюк рассказал, кого будут забирать в армию с 18 лет
В Министерстве обороны ответили на вопросы украинцев относительно проведения в 2020 году призыва на срочную службу в Вооруженные Силы Украины. Напомним, в 2019 году командование армии добилось возобновления призыва на срочную службу с 18 лет.
В частности, подчеркивается, что 18- и 19-летние юноши имеют право на отсрочку, предусмотренную Законом Украины «О военной обязанности и воинской службе».
В то же время, по словам министра Андрея Загороднюка, если призывники этой возрастной категории изъявят желание пройти воинскую службу, они будут приняты в ряды ВСУ исключительно по их письменному согласию.
Напомним, в январе 2020 президент Зеленский подписал указ, устанавливающий срок призыва на срочную службу в ВСУ в 2020 году. Весенний призыв состоится в апреле-июне, осенний — в октябре-декабре.
Предельный возраст для призыва на срочную службу — 27 лет.
Как сообщали «ФАКТЫ», известный доброволец ВСУ, морской пехотинец из Германии Зигфрид выразил протест в связи с отсутствием реальных реформ в армии и заявил о прекращении контракта с ВСУ.
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