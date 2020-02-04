Украина

Иностранный ветеран войны Украины с РФ, морской пехотинец Зигфрид объявил о прекращении контракта с Вооруженными Силами Украины. Свое решение он объяснил провалом реформирования украинской армии.

В статье для Цензор.Нет «Зигфрид», который с началом российской агрессии на Донбассе приехал в Украину «воевать против общего врага» констатировал, что армия и ее развитие не нашли того внимания, которое заслуживали. Также он раскритиковал руководство Министерства обороны, рассказав, как во время его визита на передовую рядовых солдат «выгоняли из казармы, дабы не мозолили глаза высокоблагородному вельможе».

«Единственное, на что сейчас способна украинская армия, это принять последний бой и героически погибнуть, что даже будет полностью в традициях народных мифов. Напрочь отсутствует дух проактивности, желания действий, стремления идти вперед и побеждать», — настаивает немецкий военнослужащий.

Он подчеркнул, что правительству Украины никто не мешал провести реформы, способные увеличить эффективность армии, приведя ее к стандартам НАТО, так же, как никто не мешал побороть коррупцию.

В комментариях к заявлениям Зигфрида пользователи соцсетей выразили возмущение «конторскими крысами», которые делают все для того, чтобы во время горячей фазы войны оставить армию небоеспособной.

«Так жаль, в очередной раз чувствовать себя беззащитной и обманутой», — написала Т.Каплан.

«Ни Зеленский с Богданом/Ермаком, ни Сивохо, ни мировое сообщество не смогут нас защитить. На это способна только сильная армия при моральной поддержке общества. Моральную поддержку уже благополучно убили…, теперь взялись за боеспособность армии», — отреагировал Alex Dubas.

Гражданин Германии Зигфрид (позывной «Океан») происходит из семьи эмигрантов из СССР. До войны на Донбассе служил в немецкой армии. В апреле 2019 года он заявлял, что в Вооруженных Силах Украины на должности матроса, наводчика миномета, по состоянию на апрель 2019 года он получал чуть больше 12 тыс. гривен (около 430 евро), тогда как во время службы в Бундесвере — 3 тысячи евро.

Напомним, в ноябре 2019 года сеть возмутили видеоролики «армейских развлечений», которые выкладывали солдаты срочной службы

Фото Цензор

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