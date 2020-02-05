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Происшествия

Полицейский обокрал бывших одноклассников на встрече выпускников: видео инцидента в Николаеве

11:39 5 февраля 2020 680
Кража в ресторане
Инф. «ФАКТОВ»

В Николаеве сотрудник правоохранительных органов обокрал бывших одноклассников, с которыми они собрались на вечеринку. Ранее в полиции изобличили следователя, который украл у коллеги деньги, проходившие как вещественные доказательства.

О случае в Николаеве сообщает «Преступности.НЕТ» со ссылкой на участников застолья. Оказалось, что у нескольких людей пропали деньги — всего порядка 4,5 тысяч гривен. Позже менеджер заведения переслал пострадавшим видео, зафиксированное камерой наблюдения. На кадрах видно, как один из сидящих за столом вытаскивает деньги из нескольких сумок.

Издание пишет, что после этого человек, взявший деньги, пообещал их вернуть, а пострадавшие не стали писать заявления в полицию. Также сообщается, что другие посетители заметили, как мужчина в туалете пытался смыть деньги в унитаз.

Журналисты пишут, что в областном управлении областной полиции подтвердили вызов на кражу денег в заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан.

Эксклюзивный материал о том, как житель Киева разыскал угнанный у него автомобиль и узнал, что на нем ездят сотрудники полиции, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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