В полиции разоблачили оборотня в погонях, укравшего вещдоки (фото)

Происшествия

В Национальной полиции разоблачили следователя, который воспользовался моментом и украл у своего коллеги деньги, которые проходили по одному из производств как вещественные доказательства. Ранее в Киеве у полицейских украли порядка двух млн гривен.

Об этом ЧП сообщил руководитель ГУНП в Киевской области Андрей Небитов. «Воспользовавшись тем, что в кабинете шли ремонтные работы, следователь похитил средства, на которые потом купил современные технику, гаджеты и телевизор. Мы разоблачили этого „оборотня“, обратились к коллегам из ГБР и изъяли у него остатки вещественных доказательств. Сейчас все собранные материалы переданы в Госбюро расследований», — пишет Небитов в социальных сетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве неизвестный мужчина украл пакеты с деньгами из машины инкассаторов, которые забыли запереть дверь авто.



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