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Украина

Инвентаризация лесов: Рада приняла решение

12:01 5 февраля 2020 95
Лес
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, во время пленарного заседания народные депутаты Украины приняли решение о внесении изменений в Лесной кодекс — проект закона принят за основу.

Целью соответствующего законопроекта было названо создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.

Порядок проведения инвентаризации утверждаются правительством. Должностные лица, ее проводящие, получат право находится на любых земельных участках, кроме тех, что предусмотрены Лесным кодексом или другими законами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне народные депутаты Украины своим решением в пять раз снизили ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря — с 25% до 5%.

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