- 12:31 Худшая собака в мире: кокер-спаниель сбегал из дома 270 раз и съел почти 400 долларов
- 12:25 «Шахтер» с победы начал второй сбор в Турции
- 12:24 Курс доллара пошел вниз: как долго это продлится
- 12:22 До больницы доходят не все: число жертв коронавируса растет
- 12:19 Кабмин усилят новыми кадрами: Зеленский раскрыл детали
- 12:13 Зима одумалась: в Карпатах выпало больше метра снега
- 12:07 Горе-футболиста в Испании удалили дважды за пару минут
- 12:07 Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки
- 12:01 Инвентаризация лесов: Рада приняла решение
- 11:57 Россия не сыграет на ЧМ-2022 по футболу даже под нейтральным флагом, — СМИ
- 11:55 В аптеки поступили лекарства «Дарницы» в новой упаковке
- 11:49 Бросил все, чтобы быть с сыном: названа причина, по которой Брэд Питт пропустил церемонию BAFTA
Инвентаризация лесов: Рада приняла решение
В среду, 5 февраля, во время пленарного заседания народные депутаты Украины приняли решение о внесении изменений в Лесной кодекс — проект закона принят за основу.
Целью соответствующего законопроекта было названо создание законодательных условий внедрения в Украине национальной лесной инвентаризации как новой системы сбора и обобщения данных о лесах в общегосударственном масштабе.
Порядок проведения инвентаризации утверждаются правительством. Должностные лица, ее проводящие, получат право находится на любых земельных участках, кроме тех, что предусмотрены Лесным кодексом или другими законами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне народные депутаты Украины своим решением в пять раз снизили ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря — с 25% до 5%.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!