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Украина

Изменения в Конституцию и пенсии переселенцам: заседание Рады 5 февраля (видео)

9:31 5 февраля 2020 91
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, народные депутаты Украины, накануне не поддержавшие расширение полномочия президента в части назначения им глав НАБУ и ГБР, продолжат работать над проектами, вносящими изменения в Конституцию.

Так, в повестку дня включены соответствующие законопроекты о законодательной инициативе народа, об уполномоченных Верховной Рады Украины и о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.

В первом чтении парламентариям предложат рассмотреть закон, касающийся права на получение пенсий отдельным категориям граждан. Речь идет о переселенцах и оставшихся на оккупированных территориях людях. Также в первом чтении нардепы рассмотрят президентский проект закона, вносящий изменения в украинское законодательство, касающееся гражданства.

Заседание начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 6 февраля, Верховная Рада планирует начать рассмотрение законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

В проекте закона, в частности, предусмотрено, что базовым ограничителем станет площадь земельного участка в 10 тысяч гектаров.

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