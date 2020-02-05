- 09:31 Изменения в Конституцию и пенсии переселенцам: заседание Рады 5 февраля
- 09:29 Подростки зверски избили девочку на камеру: теперь школьница боится ходить в школу
- 09:07 У Зеленского рассказали, когда возобновят поставки воды в Крым
- 09:03 В Украине вырастут тарифы на воду: что об этом известно
- 08:51 «Динамо» — «Олимпия»: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 08:35 Доллар резко упал после стремительного роста
- 08:30 Кейт Миддлтон встретила своих школьных учителей и примерила каску
- 08:09 Перепись населения от Дубилета: в сети указали на любопытный момент
- 08:02 Организатор порностудии втирался к девочкам в доверие, а потом шантажировал их непристойными фото
- 07:41 В Таиланде родился щенок-циклоп
- 07:37 Новый коронавирус убил почти 500 человек: обнародованы свежие данные
- 07:29 Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна на День святого Валентина
Изменения в Конституцию и пенсии переселенцам: заседание Рады 5 февраля (видео)
В среду, 5 февраля, народные депутаты Украины, накануне не поддержавшие расширение полномочия президента в части назначения им глав НАБУ и ГБР, продолжат работать над проектами, вносящими изменения в Конституцию.
Так, в повестку дня включены соответствующие законопроекты о законодательной инициативе народа, об уполномоченных Верховной Рады Украины и о дополнительных основаниях досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины.
В первом чтении парламентариям предложат рассмотреть закон, касающийся права на получение пенсий отдельным категориям граждан. Речь идет о переселенцах и оставшихся на оккупированных территориях людях. Также в первом чтении нардепы рассмотрят президентский проект закона, вносящий изменения в украинское законодательство, касающееся гражданства.
Заседание начнется в 10:00.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в четверг, 6 февраля, Верховная Рада планирует начать рассмотрение законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.
В проекте закона, в частности, предусмотрено, что базовым ограничителем станет площадь земельного участка в 10 тысяч гектаров.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..