Рада рекордно снизила ренту для добытчиков янтаря

Украина

Верховная Рада в пять раз снизила ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря (с 25% до 5%). Соответствующие изменения были внесены в статью 252 Налогового кодекса, их поддержали 290 народных депутатов. Напомним, Рада также приняла решение о снижении налоговой нагрузки для физлиц-предпринимателей.

Новая ставка ренты будет действовать до конца 2020 года, а в период 2021—2022 годах поэтапно увеличится — сначала до 8%, а затем — до 10%. Последняя ставка должна будет действовать на постоянной основе.

Изменения вступят в силу на следующий день после публикации закона.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада приняла закон о добыче янтаря, предусматривающий введение единых разрешений на геологическое изучение янтарных недр с последующей добычей янтаря на 5 лет. Начальная цена разрешения будет определяться из расчета 3400 гривен за гектар участка янтарных недр, площадь участка не может превышать 10 га.

Согласно таким нормам, принять участие в аукционе на покупку разрешения сможет не только большой, но и средний и малый бизнес.

Кроме того, была введена уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и уклонение от рекультивации земель, нарушенных в результате пользования недрами.

Тогда же в Государственном бюро расследований заявили о задержаниях правоохранителей сразу в нескольких «янтарных» регионах Украины, которые «крышевали» незаконную добычу камня.

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