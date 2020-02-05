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Зима одумалась: в Карпатах выпало больше метра снега
В Ивано-Франковской области, страдающей от мощных осадков, снежный покров достиг 1,2 метров. Об этом Укринформу сообщил начальник областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.
По его информации, такая высота снега зафиксирована в горах. Обильно снежило всю ночь.
Последствия снегопада фиксируют он-лайн камеры, установленные на курортах Драгобрат и «Буковель».
Скрин с веб-камеры Драгобрата
Скрин с веб-камеры «Буковеля»
В среду, 5 февраля, по прогнозам местных метеорологов, интенсивность снега должна уменьшится, однако при этом ожидается снижение температуры, что станет причиной гололедицы на дорогах.
Напомним, сильные снегопады 5 февраля ожидаются также на севере, в центре и на востоке Украины. Тем временем в южных областях ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, порывы ветра до 22 метров в секунду.
«По Киеву в результате влияния южного циклона… в течение суток 5 февраля ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ГСЧС.
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