Украина

Зима одумалась: в Карпатах выпало больше метра снега

В Ивано-Франковской области, страдающей от мощных осадков, снежный покров достиг 1,2 метров. Об этом Укринформу сообщил начальник областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

По его информации, такая высота снега зафиксирована в горах. Обильно снежило всю ночь.

Последствия снегопада фиксируют он-лайн камеры, установленные на курортах Драгобрат и «Буковель».

Скрин с веб-камеры Драгобрата

Скрин с веб-камеры «Буковеля»

В среду, 5 февраля, по прогнозам местных метеорологов, интенсивность снега должна уменьшится, однако при этом ожидается снижение температуры, что станет причиной гололедицы на дорогах.

Напомним, сильные снегопады 5 февраля ожидаются также на севере, в центре и на востоке Украины. Тем временем в южных областях ожидаются значительные дожди с переходом в мокрый снег, порывы ветра до 22 метров в секунду.

«По Киеву в результате влияния южного циклона… в течение суток 5 февраля ожидаются значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15−20 м/с, метели, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении ГСЧС.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter