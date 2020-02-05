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Мир

Пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Австрии (фото)

12:43 5 февраля 2020 364
Медики в спецодежде
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В то время, как число жертв китайского коронавируса растет, из больницы австрийского города Зальцбург Landeskliniken сбежала пациентка с подозрением на этот вирус. Руководство больницы сообщило в полицию и уведомило городские власти.

Как сообщает Daily Express, 31-летнюю женщину, которая ночью выбралась из изолированного отделения лечебного учреждения, разыскивают.
Женщина поступила в больницу накануне с симптомами, напоминающими грипп. Однако у медиков есть основания подозревать худшее.

Позже стало известно, что беглянку обнаружили у нее дома и вернули в больницу силой. Пытаются выяснить, с кем она могла вступить в контакт за часы, что была на свободе.

Сообщается, что женщина — гражданка Австрии, которая недавно была в Новой Зеландии и на Тайване. По пути домой в самолете у нее проявились «респираторные проблемы». Она позвонила по горячей линии министерства здравоохранения и рассказала о симптомах, после чего за ней срочно прислали машину «скорой помощи».

Образцы ее крови и мочи направлены в лабораторию Вены на анализ.

Landeskliniken

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у пассажиров заблокированного в Японии круизного лайнера обнаружили коронавирус.

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