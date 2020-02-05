Украина

Кабмин расширил список детей, которые могут бесплатно отдыхать в "Артеке"

Правительство Украины решило расширить перечень категорий детей, которые могут претендовать на бюджетную помощь для оздоровления и отдыха. Напомним, в августе мэрия Одессы решила открыть для детей-«льготников» полусгоревший лагерь «Виктория».

В перечень «льготников» включили:

детей журналистов, погибших при выполнении служебных обязанностей;

детей, одному из родителей которого присвоена инвалидность I или II группы;

детей пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС;

детей сотрудников АПК и социальной сферы села.

«Дети смогут получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах „Артек“ и „Молодая гвардия“ за счет госбюджета», — написал в своем Telegram премьер Алексей Гончарук.

Ранее «ФАКТЫ» писали о резонансном случае в Тернополе, где водитель автобуса отказался везти бесплатно двух девочек-подростков из многодетной семьи. Мужчина грубо обматерил детей и отказался их везти. Теперь он дает показания в полиции — нарушителя хотят наказать сначала за нецензурную лексику в адрес детей, а затем полиция и «Укртрансбезопасность» собираются выяснить, на каком основании детям было отказано в законном праве на льготный проезд.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter