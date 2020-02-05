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Режимы Путина и Лукашенко обречены: в России указали на важный момент
Известный российский писатель и оппозиционер Виктор Шендерович, который ранее рассказал о главных страхах Путина, не видит возможностей для сохранения режимов Владимира Путина в России и Александра Лукашенко в Беларуси.
В интервью ресурсу charter97 он отметил, что два авторитарных режима обречены именно на обрушение, а не на эволюционный выход.
Таким образом, возможен и кровавый сценарий по аналогии с арабскими революциями.
«Главный урок арабских революций, египетской революции заключается в том, что за месяц до падения Мубарака все разведки мира докладывали об абсолютной стабильности. Это происходит на щелчок. Как будто что-то ломается, какая-то соломинка ломает спину верблюда. Предсказать невозможно», — образно рассказал Шендерович.
Напомним, известный российский политолог Андрей Илларионов в интервью «ФАКТАМ» констатировал, что имперские аппетиты Путина касаются в равной мере как Украины, так и Беларуси.
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