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Восстановить утерянные водительские права можно онлайн: как это сделать
После того, как Кабмин утвердил решение о внедрении электронного водительского удостоверения, сервис усовершенствовали. В среду, 5 февраля, Министерство внутренних дел и Государственная миграционная служба Украины презентовали еще одну новацию е-сервиса — онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя.
Теперь граждане смогут обменять водительское удостоверение и получить его после потери или краж, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя.
Авторизация в электронном кабинете водителя проводится с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую удобно получить на чип своей ID-карты. Для замены удостоверения необходима сканокопия медицинской справки.
В видео, опубликованном МВД, приводится пошаговая инструкция, как воспользоваться новым сервисом.
Напомним, электронные водительские удостоверения разрешили использовать при покупке авиа- и ж/д билетов.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине появился новый сервис, который упрощает процедуру растаможивания автомобилей.
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