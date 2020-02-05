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Число жертв смертельной лавины в Турции возросло до 23
В турецкой провинции Ван сошли две снежные лавины, в результате чего погибли 23 человека.
Первая лавина обрушилась на снегоуборочную машину и микроавтобус. Под ней погибли пять человек. На место происшествия отправилась поисковая миссия — она, по словам губернатора провинции Мехмета Эмина Билмеза, спасла семь человек. Но пока спасатели освобождали людей из снежной ловушки, сошла вторая лавина. 8 спасателей погибли сразу, а около 20 человек оказались под снегом.
Как сообщает Telegram-канал tv360ru, число погибших уже достигло 23 человек.
Поисковые работы продолжаются.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в итальянских Альпах под снежную лавину попала немецкая туристическая группа. Погибли три человека, в том числе две семилетние девочки.
Фото: скрин с видео IHA
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