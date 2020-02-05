Мир

Снежная лавина сошла на дорогу: видео трагедии в Турции

Снежная лавина накрыла микроавтобус и снегоуборочную машину в турецкой провинции Ван. Пять человек погибли, а еще двое пока не найдены. Ранее туристов предупредили, какие районы Карпат им лучше не посещать.

Как сообщает «Европейская правда», лавина сошла в районе Бахчесарай и обрушилась на шоссе, накрыв микроавтобус и снегоуборочную машину.

«Семь человек были спасены в ходе поисковой операции. К сожалению, еще пять человек были найдены мертвыми под снегом», — заявил губернатор провинции Мехмет Эмин Билмез.

Водитель снегоуборочной машины находился в снежной ловушке около 25 минут, но ему удалось разбить окно и выбраться.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что немецкие туристы попали под лавину в Альпах.

Фото: скрин с видео IHA

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