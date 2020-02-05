Украина

Рада вступилась за животных: за издевательство над кошкой посадят на пять лет

Украинский парламент поддержал в первом чтении законопроект № 2351 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (об имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)». Ранее сообщалось, что нардепы не приняли закон о праве на пенсию для жителей оккупированной части Донбасса.

Как сообщает РБК-Украина, за законопроект № 2351 отдали голоса 318 парламентариев.

Документом запрещается бить, убивать, травить или калечить бездомных и домашних животных. Также запрещается попрошайничество с животными. Теперь нельзя дарить домашних животных в качестве призов, награды или премии, причинять им боль или страдание и дрессировать способом, наносящим вред здоровью и общему состоянию.

Жестокое обращение с животными, в частности бездомными, наказывается лишением свободы на срок от двух до трех лет. А если эти действия были совершены в присутствии несовершеннолетнего, то срок лишения свободы может достичь пяти лет.

Ранее сообщалось, что Рада приняла решение по инвентаризации лесов.

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