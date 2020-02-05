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Украина

Рада не приняла закон о праве на пенсию для жителей ОРДЛО

15:50 5 февраля 2020 506
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, народные депутаты Украины рассмотрели внесенные в повестку дня проекты законов, которыми предлагалось урегулировать вопросы выплаты пенсий переселенцам и оставшимся на временно оккупированных территориях людям — оба документа так и не были приняты за основу.

На доработку отправлен законопроект № 2083, которым предлагалось выплачивать не полученные пенсии таким категориям населения без ограничений по срокам. Также в проекте предлагалось в случае отсутствия документов, необходимых для назначения или перерасчета пенсий, делать это на основе данных, которые есть у Пенсионного фонда.

Такая же судьба постигла и уже доработанный законопроект № 2083-д, который, в частности, предлагал упрощение процедуры доказательства права на выплату пенсий и ее размера путем отмены обязательности предоставления бумажных документов людьми, вынужденными покинуть свое место жительство. В проекте закона предусматривалась и отмена для указанной категории лиц ограничения по возможности получить не выплаченную пенсию только за три года, в том числе наследниками.

По результатам голосования оба законопроекта не набрали необходимого количества голосов для принятия за основу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявлял, что решение вопроса с возобновлением выплат пенсий жителям временно неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса связано с деоккупацией отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Эксклюзивный материал «Пенсии для жителей ОРДЛО: три сценария для Зеленского по Донбассу» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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