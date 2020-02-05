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Селена Гомес снялась в самой откровенной фотосессии за всю свою карьеру (фото)
Американская певица и актриса Селена Гомес снялась в фотосессии, которую западные СМИ назвали самой откровенной за всю ее карьеру. 27-летняя Селена позировала для журнала Dazed, который также опубликовал ее интервью. На смелых снимках поп-звезда предстает в провокационных боди с рискованными декольте и в мини-платьях.
Селена также рассказала о своих проблемах со здоровьем. Как известно, в 2012 году ей поставили диагноз — волчанка. А в 2017-м она перенесла операцию по пересадке почки. Певица заявила, что не жалеет о том, что ей пришлось пережить. «Я имею в виду, что хотела бы, чтобы определенные вещи со мной не случались. Но без них я не стала бы голосом для тех людей, которые вынуждены были пройти через такие же испытания», — сказала она. Селена считает, что ее пример дает силы бороться другим.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что похудевшая Селена Гомес засветилась в бикини на Гавайях.
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