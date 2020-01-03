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Шоу-бизнес

Похудевшая Селена Гомес засветилась в бикини на Гавайях (фото)

9:37 3 января 2020 901
Селена Гомес
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская певица Селена Гомес, выпустившая недавно сразу два видеоклипа, посвященные ее бывшему возлюбленному Джастину Биберу, засветилась в бикини во время отдыха на борту яхты на Гавайях. Оливкового цвета купальник в стиле ретро от Wanderlust (клиентками этой фирмы являются также Кендалл Дженнер и Кайя Гербер) подчеркивал аппетитные формы 27-летней поп-звезды, которая за последнее время заметно похудела.

Ранее фигуру Селены безжалостно критиковали в соцсетях. Фанаты писали, что она стала слишком толстой и выглядит ужасно. Гомес призналась, что достаточно болезненно это восприняла. Ведь у нее были серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых она набрала лишний вес. «У меня волчанка, заболевание почек, высокое кровяное давление… На вес повлияло все в комплексе. В частности, лекарства, которые я должна принимать всю оставшуюся жизнь…», — рассказала Селена, которая в 2017 году перенесла операцию по пересадки почки.

Гомес вполне заслужила отдых после напряженной работы: уже 10 января выйдет ее новый студийный альбом певицы под названием Rare.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Селена Гомес привела свою младшую сестричку на премьеру мультфильма «Холодное сердце 2».

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