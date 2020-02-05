- 18:24 Пассажирский самолет развалился на части и загорелся во время посадки в Стамбуле
- 18:23 Суд в Киеве отменил условно-досрочное освобождение убийцы двухлетнего ребенка
- 18:22 Иванка Трамп напугала пользователей сети рекламным роликом, похожим на отрывок из фильма ужасов
- 18:07 Ярмарка винтажной продукции и выставка «Сад памяти»: куда пойти в Киеве в выходные
- 18:03 В сети появилось жуткое видео Тилля Линдеманна с ампутированными конечностями
- 18:00 Под Киевом обезвредили банду, промышлявшую кражами элитных авто
- 17:57 «Шахтер» не смог добыть в Турции вторую победу за день
- 17:46 Катастрофа «Боинга» МАУ: Рябошапка не нашел общий язык с генпрокурором Ирана
- 17:40 Селена Гомес снялась в самой откровенной фотосессии за всю свою карьеру
- 17:25 Запорожская фирма пыталась заработать миллионы гривен на поставках неисправных деталей для танков
- 17:15 Криштиану Роналду оригинально поздравил себя любимого с 35-летием
- 17:11 Митинг аграриев: Зеленского призывают уволить директора НАБУ Сытника и остановить давление на холдинг
«Шахтер» не смог добыть в Турции вторую победу за день (видео)
Донецкий «Шахтер» провел второй матч за день на тренировочном сборе в турецком Белеке. Победив утром «ГП Македония» из Северной Македонии (2:0), подопечные Луиша Каштру сыграли с датским «Сондерийске», представляющим небольшой городок Хадерслев, который занимает 11-е место в чемпионате страны.
«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Сондерийске» (Хадерслев, Дания) — 2:2
«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес.
Голы: Тайсон (54), Коваленко (61, с пенальти) — Кривцов (28, в свои ворота), Кристиансен (88).
Если в первой половине дня на поле вышел экспериментальный состав «горняков», то в этом спарринге Луиш Каштру уже задействовал всех сильнейших.
Датчане начали поединок очень активно, не реализовав несколько хороших возможностей (в частности, Асбалонсен с нескольких метров не попал в пустые ворота, а Хассан едва не убежал один на один с голкипером), а открыли счет благодаря Кривцову, который после подачи с углового срезал мяч головой в свои ворота.
Отыграться «горнякам» удалось после перерыва — Алан Патрик, разыграв стандарт, выкатил мяч на линию штрафной, а набежавший Тайсон в касание направил мяч точно в угол. А вскоре подопечные Луиша Каштру и вовсе вышли вперед — Мораес был сбит в штрафной площадке, а Коваленко уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Впрочем, удержать победный счет «Шахтеру» не удалось — за несколько минут до финального свистка Кристиансен ударом из-за пределов штрафной заставил капитулировать Пятова.
Гол Тайсона
Гол Коваленко
Добавим, что также на втором сборе «Шахтера» запланированы еще два контрольных матча — против словенской «Олимпии» (8 февраля) и латвийского «Вентспилса» (9 февраля). После этого «горняки» вернутся в Украину, где продолжат подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики», который состоится 20 февраля.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил первый сбор в Турции минимальной победой над чешским «Словацко».
Фото ФК «Шахтер»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.