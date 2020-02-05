Спорт

«Шахтер» не смог добыть в Турции вторую победу за день (видео)

Донецкий «Шахтер» провел второй матч за день на тренировочном сборе в турецком Белеке. Победив утром «ГП Македония» из Северной Македонии (2:0), подопечные Луиша Каштру сыграли с датским «Сондерийске», представляющим небольшой городок Хадерслев, который занимает 11-е место в чемпионате страны.

«Шахтер» (Донецк, Украина) — «Сондерийске» (Хадерслев, Дания) — 2:2

«Шахтер»: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Коваленко (Коноплянка, 70), Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Мораес.

Голы: Тайсон (54), Коваленко (61, с пенальти) — Кривцов (28, в свои ворота), Кристиансен (88).

Если в первой половине дня на поле вышел экспериментальный состав «горняков», то в этом спарринге Луиш Каштру уже задействовал всех сильнейших.

Датчане начали поединок очень активно, не реализовав несколько хороших возможностей (в частности, Асбалонсен с нескольких метров не попал в пустые ворота, а Хассан едва не убежал один на один с голкипером), а открыли счет благодаря Кривцову, который после подачи с углового срезал мяч головой в свои ворота.

Отыграться «горнякам» удалось после перерыва — Алан Патрик, разыграв стандарт, выкатил мяч на линию штрафной, а набежавший Тайсон в касание направил мяч точно в угол. А вскоре подопечные Луиша Каштру и вовсе вышли вперед — Мораес был сбит в штрафной площадке, а Коваленко уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и голкипера по разным углам. Впрочем, удержать победный счет «Шахтеру» не удалось — за несколько минут до финального свистка Кристиансен ударом из-за пределов штрафной заставил капитулировать Пятова.

Гол Тайсона

Гол Коваленко

Добавим, что также на втором сборе «Шахтера» запланированы еще два контрольных матча — против словенской «Олимпии» (8 февраля) и латвийского «Вентспилса» (9 февраля). После этого «горняки» вернутся в Украину, где продолжат подготовку к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики», который состоится 20 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» завершил первый сбор в Турции минимальной победой над чешским «Словацко».

Фото ФК «Шахтер»

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