Происшествия

Сбежать не удалось: в Киеве на горячем поймали банду домушников (фото, видео)

В Киеве задержали очередную банду воров-домушников, которые после ограбления квартиры в Деснянском районе города пытались скрыться на автомобиле.



В столичной полиции сообщили, что домушники вынесли из жилья по улице Милютенко ювелирные изделия, ноутбук, мобильные телефоны и одежду. После этого они сели в автомобиль и пытались убежать.

Полицейские задержали воров, когда те грузили награбленное в машину и собирались покинуть место преступления.

Злоумышленниками оказались жители Киевской области, в возрасте от 28 до 34 лет, ранее судимые за аналогичные преступления и разбойное нападение.



За совершенное преступление ворам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает причастность банды к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.

Напомним, на днях в Киеве отправили под стражу иностранца, который подозревается в ограблении певицы Maruv. А также задержали двух воров, промышлявших кражами в известном фитнес-клубе Sport Life.

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