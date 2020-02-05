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Иванка Трамп напугала пользователей сети рекламным роликом, похожим на отрывок из фильма ужасов (фото, видео)
Старшая дочь и советник президента США Иванка Трамп опубликовала в соцсетях проморолик, в котором рекламировала речь своего отца «О положении страны» (State of the Union), которую он должен был читать в Конгрессе.
Пользователи сети сочли, что видео, снятое на черном фоне, было похоже на отрывок из какого-то фильма ужасов. Кому-то это напомнило «Ведьму из Блэр». Кому-то — «Звонок» или «Кэндимэн». А еще кто-то сравнивал его с видео к «Богемской рапсодии» группы Queen.
Tune in tonight 9pm ET #SOTU pic.twitter.com/j2K3WEKKdM— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 5, 2020
«Мне страшно», «Это что — снимали в шкафу при выключенном свете?», «Я только что посмотрел „Звонок“? И умру через семь дней?», — писали в сети.
«В этом есть что-то действительно кошмарное. Как будто посреди глухой ночи слышишь шум у себя в спальне, подкрадываешься к шкафу и открываешь дверцу — А ЭТО СИДИТ ВНУТРИ И ГОВОРИТ, ГОВОРИТ, ГОВОРИТ», — высказал свое мнение английский писатель Майкл Маршалл Смит.
В ролике, как сообщает Daily Mail, Иванка снималась в черном платье с красным воротником от Givenchy стоимостью 2240 долларов, в котором позже присутствовала в Конгрессе, когда Дональд Трамп зачитывал свое обращение к нации.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в сети появилось жуткое видео Тилля Линдеманна с ампутированными конечностями.
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