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Шоу-бизнес

В сети появилось жуткое видео Тилля Линдеманна с ампутированными конечностями

18:03 5 февраля 2020 213
Тилль Линдеманн
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Известный немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, собравшийся с концертом в Киев в рамках мирового тура, выпустил новый провокационный клип. Видео он снял на совместную с лидером группы Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном песню Platz Eins. Видео появилось на официальном YouTube-канале Линдеманна.

В новой песне музыканты поднимают тему популярности и тщеславия. В клипе 57-летний Тилль появляется на больничной койке с ампутированными руками и ногами, принимает участие в кровавой оргии. В жутком ролике также есть сцены насилия. Кадры не для слабонервных.

Также существует версия клипа без цензуры. Она размещена на одном из немецких порносайтов.

Напомним, в 2009 году Rammstein выпустил скандальный клип «Pussy» с откровенными кадрами, который был размещен на порнографическом сайте. Эта песня была визитной карточкой группы на концертах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в предыдущем сольном клипе Линдеманна Frau & Mann снялась украинская певица Светлана Лобода, которая якобы родила от музыканта младшую дочь Тильду.

В откровенном интервью Тилль Линдеманн рассказал об отношениях с Лободой, сексе, наркотиках и новых проектах.

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