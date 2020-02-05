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В сети появилось жуткое видео Тилля Линдеманна с ампутированными конечностями
Известный немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, собравшийся с концертом в Киев в рамках мирового тура, выпустил новый провокационный клип. Видео он снял на совместную с лидером группы Hypocrisy и Pain Петером Тэгтгреном песню Platz Eins. Видео появилось на официальном YouTube-канале Линдеманна.
В новой песне музыканты поднимают тему популярности и тщеславия. В клипе 57-летний Тилль появляется на больничной койке с ампутированными руками и ногами, принимает участие в кровавой оргии. В жутком ролике также есть сцены насилия. Кадры не для слабонервных.
Также существует версия клипа без цензуры. Она размещена на одном из немецких порносайтов.
Напомним, в 2009 году Rammstein выпустил скандальный клип «Pussy» с откровенными кадрами, который был размещен на порнографическом сайте. Эта песня была визитной карточкой группы на концертах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в предыдущем сольном клипе Линдеманна Frau & Mann снялась украинская певица Светлана Лобода, которая якобы родила от музыканта младшую дочь Тильду.
В откровенном интервью Тилль Линдеманн рассказал об отношениях с Лободой, сексе, наркотиках и новых проектах.
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