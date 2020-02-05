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Происшествия

Взял, проходя мимо: момент кражи ноутбука в киевском ТРЦ попал на видео

18:52 5 февраля 2020 85
мужчина, взявший ноутбук
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, в киевском торгово-развлекательном центре «ДримТаун» со стойки кафе Merry Berry был украден ноутбук Lenovo.

На ролике, опубликованном ресурсом «Киев Оперативный», видно, что взял его проходивший мимо мужчина. В это время у стойки не было никого из персонала кафе.

«Возможно кто-то узнает этого парня? Любой информацию будем благодарны», — подпись под видео.

Напомним, в Киеве ищут воровку, крадущую в магазинах мобильные телефоны покупателей.

Ранее «ФАКТЫ» писали о карманницах в Днепре, которые в магазинах незаметно воровали ценности у детей.

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