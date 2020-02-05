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Обыски на «1+1»: телеканал и СБУ выступили с заявлениями
В среду, 5 февраля, СБУ проводит обыски в здании телеканал «1+1». Комментарии, касающиеся этого события, дали и телевизионщики, и правоохранители.
Группа 1+1 медиа подтвердили, что офицеры СБУ производят обыск в помещении редакции программы «Гроші».
«Причины происходящего нам неизвестны. Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы», — говорится в заявлении 1+1 медиа.
Телеканал обратился к главе СБУ Ивану Баканову с просьбой прокомментировать происходящее.
В Telegram-канале СБУ пресс-служба ведомства утверждает: «Обыски на улице Куреневской, 18, не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудио файлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда».
В сообщении отмечается: «Никакого вмешательства в работу ТВ канала 1 + 1 не производится».
Ранее сообщалось, что на обыски телеканала «1+1» уже отреагировали в соцсетях.
Фото: скрин с видео Владимира Тимофийчука
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