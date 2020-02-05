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СБУ проводит обыски на «1+1»: что известно на данный момент

18:58 5 февраля 2020 88
Обыск
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 5 февраля, проходят обыски в здании телеканала «1+1». Ранее телеканал «Прямой» устроил маски-шоу в прямом эфире.

Об обысках сообщил в своем Telegram народный депутат Александр Дубинский:

РБК-Украина сообщает, что Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе проектов «Секретні матеріали» и «Гроші». Сотрудники телеканала сказали, что это связано с делом о прослушке премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Так, СБУ подозревает, что скандальные записи слил журналист «1+1» Евгений Куксин.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил об отсутствии результатов по расследованию о прослушке Алексея Гончарука. При этом он сказал, что факт прослушки — уголовное преступление, и СБУ вместе с ГПУ должны довести дело до конца.

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