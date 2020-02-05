Общество и люди

Коломойские vs кварталовские: как в соцсетях отреагировали на обыски СБУ у журналистов "1+1"

Обыски, которые проводит СБУ в здании телеканала «1+1» на улице Куреневской в Киеве, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.

Журналист Алексей Панич считает, что это открытая фаза противостояния «квартальских» и «Бениных». Он не исключает, что это продолжение истории с прослушкой разговоров Гончарука, записи которой якобы монтировали на компьютере одного известного журналиста, работающего на «плюсах».



«Обыски которые сейчас проводит СБУ на 1 + 1 напоминают анекдот про лягушку и змею. Кто из них кто выбирать вам!», — написал координатор в «Стор Террор» Семен Кабакаев.

Экс-депутат Игорь Мосийчук считает, чтообыски — это давление на олигарха Игоря Коломойского, которого хотят заставить отказаться от претензий по «ПриватБанку».

Появились и другие комментарии:

Напомним, по словам сотрудников телеканала, действия СБУ связаны с делом о прослушке премьера Алексея Гончарука. У спецслужбы есть подозрение, что скандальные записи слил журналист «1+1» Евгений Куксин.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, заявляя об отсутствии результатов по расследованию о прослушке Гончарука, сказал, что генпрокуратура и СБУ должны довести это дело до конца.

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