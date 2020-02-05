24.57 / 24.83 27.04 / 27.44
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Авария в аэропорту Стамбула: число пострадавших достигло 120 (видео)

21:46 5 февраля 2020 212
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В результате аварии пассажирского Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Стамбула пострадали не менее 120 человек.

Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на городскую власть.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил в Twitter, что граждан Украины нет среди пострадавших в аварии самолета.

По информации властей Турции, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», число пострадавших при аварийной посадке самолета в Стамбуле выросло до 139.

Пользователи соцсетей опубликовали видео аварии самолета. На одной из съемок видно, что в момент посадки самолет уже горел.

 

 

Напомним, 5 февраля в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен пассажирский Boeing 737 после посадки выкатился за пределы бетонной полосы и развалился на три части. При этом самолет загорелся.

На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной инцидента называют жесткую посадку из-за ливня и сильного ветра.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кейт МИддлтон

Не похожа на настоящую принцессу: Кейт Миддлтон пришлось извиниться за свой внешний вид (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: идеи праздничного дизайна на День святого Валентина (фото)

Гороскоп

Рака ждет любовь, а Льва — провокации: гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Любовь Успенская с дочерью

Дочь Успенской на коленях вымаливает у нее прощение

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер