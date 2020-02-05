Авария в аэропорту Стамбула: число пострадавших достигло 120 (видео)

Мир

В результате аварии пассажирского Boeing 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в международном аэропорту Стамбула пострадали не менее 120 человек.

Об этом сообщили турецкие СМИ со ссылкой на городскую власть.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман сообщил в Twitter, что граждан Украины нет среди пострадавших в аварии самолета.

По информации властей Турции, сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», число пострадавших при аварийной посадке самолета в Стамбуле выросло до 139.

Пользователи соцсетей опубликовали видео аварии самолета. На одной из съемок видно, что в момент посадки самолет уже горел.

Ulaştırma Bakanı: Kaza, uçağın sert inişi sonucu gerçekleşti



Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, kazada can kaybı olmadığını açıklarken, uçağın sert inişi sırasında kaza yaptığı bilgisini verdi. #sabihagökçen Havalimanı uçuşlara kapatıldı. pic.twitter.com/bwrGKCSxOg — Yol TV (@YolTV) February 5, 2020

Напомним, 5 февраля в международном аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен пассажирский Boeing 737 после посадки выкатился за пределы бетонной полосы и развалился на три части. При этом самолет загорелся.

На его борту находились 177 человек и шесть членов экипажа. Прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать возгорание. Причиной инцидента называют жесткую посадку из-за ливня и сильного ветра.

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