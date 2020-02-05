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Пассажирский самолет развалился на части и загорелся во время посадки в Стамбуле (фото, видео)

В среду, 5 февраля, в стамбульском аэропорту Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет. Ранее в России умер пассажир, который устроил драку в салоне лайнера.

Как сообщает «Эхо Москвы», самолет совершил посадку, после чего выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на две части. По данным турецкого телеканала NTV, воздушное судно выполняло рейс из Измира в Стамбул. Информация о пострадавших уточняется.

В Twitter опубликованы видео с места катастрофы:

Pegasus Airlines flight #PC2193 from Izmir to Istanbul Sabiha Gocken has skidded off the runway and broken apart. No reported fatalities yet. pic.twitter.com/yGkkaGgB7W — D (@vocnorth) February 5, 2020

Passenger jet breaks in half and burst into flames after skidding off runway at Istanbul airport #Istanbul #Pegasus https://t.co/DEyIhtiAB7 pic.twitter.com/3aVokiBNwz — DoC© (@DocPakistan) February 5, 2020

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Qatar Airways совершил экстренную посадку в Куала Лумпуре — столице Малайзии. Это произошло после того, как командир экипажа лайнера скончался прямо в небе. Самолет был вынужден приземлиться спустя буквально несколько минут после взлета.

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