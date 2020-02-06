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Ударила самокатом между ног: храбрая девочка смогла отбиться от полицейского-педофила
В отличие от сообщений о том, что дети могут становиться жертвой педофилов в рясах или погонах, иногда появляются новости и другого плана — как негодяи получают хороший урок за свои приставания к несовершеннолетним.
Об одном из таких случаев рассказывает и издание МК.
Инцидент произошел в одном из домов на севере Москвы. 11-летняя девочка возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Там он снял штаны и начал приставать к школьнице, но та не растерялась и ударила его между ног самокатом.
Мужчина от неожиданности отступил и оказался на лестничной площадке, а девочка нажала на кнопку закрытия дверей и поехала на свой этаж. Она рассказала о случившемся маме, и та вызвала полицию.
Педофила вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что он служит в полку по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий подмосковного главка МВД и в тот день возвращался из ведомственного госпиталя на Новой Ипатовке. Сотрудник проходил комиссию и посещал психиатра — врачи признали его полностью здоровым и годным к службе.
После случившегося полицейского уволили, в отношении него возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в городе Обухове под Киевом неизвестный молодой мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу, но не смог довести свое «дело» до конца по не зависящим от него причинам.
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