Под Киевом мужчина пытался раздеть 7-летнюю девочку: в полиции показали фоторобот подозреваемого

Происшествия

В Обухове неизвестный молодой мужчина пытался раздеть 7-летнюю школьницу, но не довел свой умысел до конца по независящим от него причинам. Сейчас полиция разыскивает извращенца. Ранее похожий случай произошел в столице, где педофил приставал к 10-летней девочке.

В Киевском областном главке полиции составили фоторобот и сообщили приметы злоумышленника.

Мужчина на вид от 30 до 35 лет, рост 170−173 см, среднего телосложения, лицо круглое, волосы темные короткие «ежиком», имеет залысины на затылке, лоб высокий, глаза темные, нос курносый, губы пухлые, подбородок заостренный Носит очки для зрения в черной оправе.

Был одет: в куртку темно-синего цвета с капюшоном, свитер тонкий светлого цвета, светло-синие джинсы, при себе имел мужскую кожаную сумочку черного цвета через плечо, обувь спортивная со вставками белого цвета.

Всем, кто владеет информацией о разыскиваемом злоумышленнике или знает о месте его нахождения, полицейские просят позвонить по телефонам 098−922−71−52, 098−537−55−12, 096−800−90−66 или 102. Анонимность гарантируется.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в одном из микрорайонов Харькова мужчина демонстрировал гениталии воспитанникам детского сада. А под Днепром поймали извращенца-педофила, который показывал гениталии в общественном транспорте.

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