Медики объяснили, когда женщинам опасно мочиться под душем

Мир

Несмотря на то, что польза от принятия душа ни у кого не вызывает сомнения, некоторые моменты данной процедуры вызывают споры у медиков. В частности, можно ли мочиться под душем.

Об этом пишет немецкий сайт Fit for Fun.

Ресурс цитирует американского уролога Стефани Килб из Школы медицины Северо-Западного университета имени Файнберга в Чикаго, которая уверена, что мочеиспускание во время приема душа имеет свои преимущества.

Оно, в частности, может быть более гигиеничным, чем при посещении туалета, который полон бактерий. Кроме того, это позволяет экономить на воде, которая тратится на смыв унитаза и последующее мытье рук.

В то же время оппонент Стефании — дерматолог Гари Голденберг из Медицинской школы Икан в Нью-Йорке полагает, что мочиться под душем не вредно только в том случае, если человек совершенно здоров. Особенно справедливо это по отношении к женщинами.

Но при наличии урологических инфекций писать в душем может быть опасно, считает он.

По словам эксперта, недавние исследования показали, что в мочевом пузыре человека существуют бактерии, которые вместе с микроорганизмами, живущими в кишечнике и влагалище, могут проникать в мочу.

И если человек не имеет серьезных проблем со здоровьем, бояться такой урины не стоит. Но наличие в организме бактерий, провоцирующих инфекцию мочевыводящих путей, может сделать мочу опасной.

«Бритье или использование скрабов при принятии душа может привести к появлению трещин на коже, сквозь которые в организм проникнут вредные бактерии из мочи. Это в результате может вызвать инфекцию», — считает Голденберг.

Также доктор предостерегает, что попадание в организм некоторых бактерий из мочи также может поспособствовать изменениям в жировой ткани и развитию целлюлита.

Ранее «ФАКТЫ» приводили мнение врача о том, почему вредно мыться под душем каждый день.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter