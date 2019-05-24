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Контрастный душ и массаж голеней: как в жару бороться с варикозом и отеканием ног
Потеплело. На улицах полно прохожих в шортах и коротких юбках. Но иногда даже у молодых людей невооруженным глазом можно разглядеть синюю сосудистую сеточку или того хуже — извитые узловатые вены на ногах. Это варикоз. В начальной стадии, пока расширенные вены не болят, обычно никто к врачу не спешит. Изобретательные женщины стараются быстрее загореть или покрыть кожу средством для автозагара. В крайнем случае носят легкие брюки или длинные юбки. Но специалисты настойчиво призывают даже с мелкой венозной сеточкой обращаться к врачу. Доктор осмотрит расширенные вены, при необходимости проверит их состояние с помощью специального УЗИ (дуплексное сканирование) и определится с лечением. Попутно даст рекомендации, которые не только улучшат качество жизни, но и помогут остановить дальнейшее развитие коварного варикоза.
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«Паучки и звездочки можно „склеить“, введя в синюю сосудистую сеточку специальное вещество»
— Появление синей сеточки — это первый шаг к развитию венозной недостаточности, которая со временем может нарастать как снежный ком, — объясняет врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец. — Бывает, что никаких внешних признаков венозной деформации еще нет, а человека беспокоят небольшая отечность и усталость ног — так называемый синдром тяжелых ног. Но дискомфорт проходит сам по себе, и даже если пациент решит обследоваться, то симптомов варикоза обнаружить не удастся.
— Но это же не значит, что болезни нет?
— Конечно. Со временем появляется первая стадия хронической венозной недостаточности: та самая синяя сеточка на ногах — паучки и звездочки, которые на медицинском языке называются телеангиоэктазии. При второй стадии мы видим варикозно расширенные извитые вены. Их диаметр превышает три миллиметра, тогда как норма для венозного сосуда от полмиллиметра до двух-трех. Третья стадия — отеки, которые уменьшаются или исчезают после длительного или ночного отдыха. При четвертой стадии у человека постоянно отекают ноги, из-за чего появляется пигментация. На пятой стадии ко всем симптомам добавляются зажившие трофические язвы. А для шестой характерны активные незаживающие язвы. Понятно, что если пациент обращается к врачу в начальной стадии, то помочь ему гораздо проще.
— Как избавиться от синей сеточки или более крупной извитой вены?
— Обычно лечение варикоза предполагает прием лекарств, укрепляющих венозные стенки (венотоников). Также рекомендуем пациентам носить специальные гольфы и колготки, улучшающие отток крови. Но важно знать, что консервативное лечение не устраняет расширение вен: дефектный венозный сосуд вернуть в изначальное положение не удастся ни одному лекарству или мази, ведь расширенные вены появляются на фоне недостаточности клапанов. Нужны манипуляции, благодаря которым больную вену можно склеить, запаять или удалить.
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Для мелких вен применяем процедуру, которая называется склерозирование. Чтобы «склеить» маленький сосуд, с помощью инъекции вводим в него специальное вещество, напоминающее пену. Склеенная венка со временем рассасывается, и ноги выглядят здоровыми. Процедура занимает немного времени, безболезненная. А чтобы запаять более крупные сосуды, предварительно выполняем местную анестезию и применяем лазерную коагуляцию. В вену вводим световоды, и с помощью лазерного излучения разогретые клетки крови «заваривают» сосуд. Это амбулаторная процедура, которая не требует пребывания в стационаре. Пациент утром пришел, ему провели манипуляцию, понаблюдали час-полтора за его состоянием — и отпустили домой.
«Склонность к расширению вен от мамы или бабушки передается дочери и внучке»
— Почему развивается варикозная болезнь?
— Склонность к расширению вен от мамы или бабушки передается дочери и внучке. Но чтобы она реализовалась, нужны провоцирующие факторы. Для женщин это беременность и роды. В период вынашивания ребенка в организме нарушается гормональный баланс, увеличивается количество сосудов в области таза — чтобы улучшить кровоснабжение плаценты, возрастает объем циркулирующей крови. Растущий ребенок, особенно на поздних сроках, сдавливает нижнюю полую и подвздошную вены, ухудшая отток крови от ног. Возрастает нагрузка на сердце и сосуды, затрудняется кровоток, повышается внутрибрюшное давление.
— Что делать, если у беременной вены воспаляются, возникает тромбофлебит?
— Лечение назначает консилиум. Применяются препараты, препятствующие сгущению крови (антикоагулянты), обсуждается вопрос, как женщина должна рожать (считается, что лучше делать кесарево сечение).
— А если осложнение возникло после родов?
— В экстренной ситуации, например при обострении тромбофлебита, женщина делает на один-два дня перерыв в кормлении, и ей под местной анестезией проводят небольшое вмешательство.
— Расширенные вены исчезнут после родов?
— Возможно, они станут менее заметными, особенно после того, как мама закончит кормить ребенка грудью. Тогда восстановится менструальный цикл, нормализуется гормональный фон — и часть проявлений исчезнет. Но все-таки после завершения грудного вскармливания лучше обратиться за помощью к сосудистому хирургу.
Как уменьшить проявления варикозной болезни
- Не засиживайтесь и не стойте подолгу на одном месте.
- Работая за компьютером, каждый час вставайте, чтобы пройтись.
- Нет возможности прогуляться — возле стола перекатывайтесь с пятки на носок и обратно.
- Носите компрессионный трикотаж.
- Чтобы предупредить образование тромбов, делайте самомассаж голеней: постукивайте, пощипывайте, растирайте — это усилит кровообращение и устранит застой.
- Высокие каблуки, любимые женщинами, — для торжественного случая. На каждый день высота каблука — три-четыре сантиметра.
- Принимайте контрастный душ. Если боязно, то обливайте только ноги — это улучшит тонус сосудов.
- Не сидите, закинув ногу на ногу.
- Не носите тесные, плотно обтягивающие ноги джинсы.
Упражнения для тех, у кого начинается варикоз
- Лежа на спине, поднимите ноги и крутите в воздухе педали воображаемого велосипеда.
- Полезна и обычная езда на велосипеде.
- Стопами вытянутых ног выполняйте вращения по часовой стрелке и против нее.
- Повторите это упражнения, лежа на полу на спине и положив ноги на стул.
- Сгибайте и разгибайте пальцы ног. Это можно делать лежа или сидя.
- Разъедините, а затем соедините пальцы ног.
- Сидя катайте стопами ребристый карандаш, пластиковую бутылку с водой или кухонную скалку.
- Походите на цыпочках, а затем на пятках.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, о каких заболеваниях сигнализирует отек ног.
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