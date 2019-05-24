Здоровье

Контрастный душ и массаж голеней: как в жару бороться с варикозом и отеканием ног

Потеплело. На улицах полно прохожих в шортах и коротких юбках. Но иногда даже у молодых людей невооруженным глазом можно разглядеть синюю сосудистую сеточку или того хуже — извитые узловатые вены на ногах. Это варикоз. В начальной стадии, пока расширенные вены не болят, обычно никто к врачу не спешит. Изобретательные женщины стараются быстрее загореть или покрыть кожу средством для автозагара. В крайнем случае носят легкие брюки или длинные юбки. Но специалисты настойчиво призывают даже с мелкой венозной сеточкой обращаться к врачу. Доктор осмотрит расширенные вены, при необходимости проверит их состояние с помощью специального УЗИ (дуплексное сканирование) и определится с лечением. Попутно даст рекомендации, которые не только улучшат качество жизни, но и помогут остановить дальнейшее развитие коварного варикоза. Читайте также: Сосудистый хирург Владимир Смовженко: «В жару увеличивается риск образования тромба в венах»

«Паучки и звездочки можно „склеить“, введя в синюю сосудистую сеточку специальное вещество»

— Появление синей сеточки — это первый шаг к развитию венозной недостаточности, которая со временем может нарастать как снежный ком, — объясняет врач высшей категории, сосудистый хирург Клиники сосудистой хирургии Главного военного клинического госпиталя Министерства обороны Украины Александр Боркивец. — Бывает, что никаких внешних признаков венозной деформации еще нет, а человека беспокоят небольшая отечность и усталость ног — так называемый синдром тяжелых ног. Но дискомфорт проходит сам по себе, и даже если пациент решит обследоваться, то симптомов варикоза обнаружить не удастся.

— Но это же не значит, что болезни нет?

— Конечно. Со временем появляется первая стадия хронической венозной недостаточности: та самая синяя сеточка на ногах — паучки и звездочки, которые на медицинском языке называются телеангиоэктазии. При второй стадии мы видим варикозно расширенные извитые вены. Их диаметр превышает три миллиметра, тогда как норма для венозного сосуда от полмиллиметра до двух-трех. Третья стадия — отеки, которые уменьшаются или исчезают после длительного или ночного отдыха. При четвертой стадии у человека постоянно отекают ноги, из-за чего появляется пигментация. На пятой стадии ко всем симптомам добавляются зажившие трофические язвы. А для шестой характерны активные незаживающие язвы. Понятно, что если пациент обращается к врачу в начальной стадии, то помочь ему гораздо проще.

— Как избавиться от синей сеточки или более крупной извитой вены?

— Обычно лечение варикоза предполагает прием лекарств, укрепляющих венозные стенки (венотоников). Также рекомендуем пациентам носить специальные гольфы и колготки, улучшающие отток крови. Но важно знать, что консервативное лечение не устраняет расширение вен: дефектный венозный сосуд вернуть в изначальное положение не удастся ни одному лекарству или мази, ведь расширенные вены появляются на фоне недостаточности клапанов. Нужны манипуляции, благодаря которым больную вену можно склеить, запаять или удалить.

Для мелких вен применяем процедуру, которая называется склерозирование. Чтобы «склеить» маленький сосуд, с помощью инъекции вводим в него специальное вещество, напоминающее пену. Склеенная венка со временем рассасывается, и ноги выглядят здоровыми. Процедура занимает немного времени, безболезненная. А чтобы запаять более крупные сосуды, предварительно выполняем местную анестезию и применяем лазерную коагуляцию. В вену вводим световоды, и с помощью лазерного излучения разогретые клетки крови «заваривают» сосуд. Это амбулаторная процедура, которая не требует пребывания в стационаре. Пациент утром пришел, ему провели манипуляцию, понаблюдали час-полтора за его состоянием — и отпустили домой.

«Склонность к расширению вен от мамы или бабушки передается дочери и внучке»

— Почему развивается варикозная болезнь?

— Склонность к расширению вен от мамы или бабушки передается дочери и внучке. Но чтобы она реализовалась, нужны провоцирующие факторы. Для женщин это беременность и роды. В период вынашивания ребенка в организме нарушается гормональный баланс, увеличивается количество сосудов в области таза — чтобы улучшить кровоснабжение плаценты, возрастает объем циркулирующей крови. Растущий ребенок, особенно на поздних сроках, сдавливает нижнюю полую и подвздошную вены, ухудшая отток крови от ног. Возрастает нагрузка на сердце и сосуды, затрудняется кровоток, повышается внутрибрюшное давление.

— Что делать, если у беременной вены воспаляются, возникает тромбофлебит?

— Лечение назначает консилиум. Применяются препараты, препятствующие сгущению крови (антикоагулянты), обсуждается вопрос, как женщина должна рожать (считается, что лучше делать кесарево сечение).

— А если осложнение возникло после родов?

— В экстренной ситуации, например при обострении тромбофлебита, женщина делает на один-два дня перерыв в кормлении, и ей под местной анестезией проводят небольшое вмешательство.

— Расширенные вены исчезнут после родов?

— Возможно, они станут менее заметными, особенно после того, как мама закончит кормить ребенка грудью. Тогда восстановится менструальный цикл, нормализуется гормональный фон — и часть проявлений исчезнет. Но все-таки после завершения грудного вскармливания лучше обратиться за помощью к сосудистому хирургу.

Как уменьшить проявления варикозной болезни Не засиживайтесь и не стойте подолгу на одном месте.

Работая за компьютером, каждый час вставайте, чтобы пройтись.

Нет возможности прогуляться — возле стола перекатывайтесь с пятки на носок и обратно.

Носите компрессионный трикотаж.

Чтобы предупредить образование тромбов, делайте самомассаж голеней: постукивайте, пощипывайте, растирайте — это усилит кровообращение и устранит застой.

Высокие каблуки, любимые женщинами, — для торжественного случая. На каждый день высота каблука — три-четыре сантиметра.

Принимайте контрастный душ. Если боязно, то обливайте только ноги — это улучшит тонус сосудов.

Не сидите, закинув ногу на ногу.

Не носите тесные, плотно обтягивающие ноги джинсы.



Упражнения для тех, у кого начинается варикоз Лежа на спине, поднимите ноги и крутите в воздухе педали воображаемого велосипеда.

Полезна и обычная езда на велосипеде.

Стопами вытянутых ног выполняйте вращения по часовой стрелке и против нее.

Повторите это упражнения, лежа на полу на спине и положив ноги на стул.

Сгибайте и разгибайте пальцы ног. Это можно делать лежа или сидя.

Разъедините, а затем соедините пальцы ног.

Сидя катайте стопами ребристый карандаш, пластиковую бутылку с водой или кухонную скалку.

Походите на цыпочках, а затем на пятках.

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