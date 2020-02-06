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- 06:55 А где автокресло? Горе-отец шокировал сеть ездой на велосипеде с ребенком на шее
А где автокресло? Горе-отец шокировал сеть ездой на велосипеде с ребенком на шее (фото)
Несмотря на то, что с 20 ноября прошлого года в Украине действует закон, требующий перевозить детей исключительно в автокреслах, некоторые родители проявляют просто преступную беспечность, игнорируя его, и подвергая тем самым риску жизнь своего ребенка.
Об этом одном из таких случаев рассказал пользователь под ником Anton Maliuskyi.
Он опубликовал несколько фото, сделанных, очевидно, на улице Бориспольской — одной из промзон Киева, где всегда наблюдается интенсивное движение промышленного транспорта.
На снимках видно, как беспечный родитель едет на велосипеде, взгромоздив себе на плечи маленького ребенка.
«Пока идут споры относительно ремней безопасности и детских автокресел, некоторые вообще не переживают по этому поводу», — пишет Антон.
Некоторые пользователи попытались превратить все в шутку: «Це муляж дитини, імітація. Приблизно такі встановлюють на переходах», «О, когда малый маме расскажет, как с папой катался… папу ни один шлем не спасет».
Но большая часть пользователей указывают, что при такой езде малейшее препятствие может стать смертельным для сидящего на огромной высоте пассажира.
«Капец, просто при падении с такой высоты ему ничего хорошего не светит…», «Жесть… даже без велика нужно осторожным быть. А тут вообще, блин, эквилибрист хренов», «На вид лет 35, а мозгов нет. Ребёнку года 3″, «Я тоже возмущался, он проезжал проулок Полесский, без мозгов вообще папуля», — отмечают возмущенно они.
Также в комментариях указывают, что в Европе почти все ездят в шлемах: там такой «цирк» даже сложно представить, не то что увидеть — за опасную езду придется выложить огромнейший штраф.
Вероятно, именно по такому пути придется идти и в Украине — повышать штрафы до тех пор, пока беспечные горе-родители не начнут «понимать собственным кошельком», что жизнь ребенка — самое дорогое, что только может быть на свете.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новые правила перевозки детей в автокреслах распространяются на всех детей младше 12 лет и ниже 145 сантиметров. Вне зависимости от того, едет ребенок в семейном автомобиле или в такси, автокресло должно быть обязательно.
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