Деньги

Доллар и евро стремительно падают: как изменился курс валют 6 февраля

Национальный банк Украины, установивший официальный курс гривни на четверг, 6 февраля, на 5 копеек укрепил национальную валюту по сравнению с предыдущим банковским днем

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: доллар — 24,79 гривни за доллар, евро — 27,31 гривни за евро.

А «Минфин» публикует данные о курсах валют на «черном» рынке.

Материал о том, какими будут тенденции на валютном рынке и как на курс повлияет голосование в Раде за рынок земли, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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