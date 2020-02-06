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Доллар и евро стремительно падают: как изменился курс валют 6 февраля
Национальный банк Украины, установивший официальный курс гривни на четверг, 6 февраля, на 5 копеек укрепил национальную валюту по сравнению с предыдущим банковским днем
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам установлены на следующем уровне: доллар — 24,79 гривни за доллар, евро — 27,31 гривни за евро.
А «Минфин» публикует данные о курсах валют на «черном» рынке.
Материал о том, какими будут тенденции на валютном рынке и как на курс повлияет голосование в Раде за рынок земли, читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?