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Происшествия

Поджог авто журналистки «Радіо Свобода» во Львове: задержан подозреваемый

9:42 6 февраля 2020 85
Поджог машины журналистки Терещук
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция Львовской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук — ее машина сгорела в ночь на 30 января этого года.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, задержан студент — гражданин Моллдовы. «Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Кто его подбил на это — устанавливаем», — заявил Аваков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поджигателя машины Терещук заметил ее сосед — в сеть выложили видео момента совершения преступления.

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