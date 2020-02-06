Поджог авто журналистки «Радіо Свобода» во Львове: задержан подозреваемый

Происшествия

Полиция Львовской области задержала подозреваемого в поджоге автомобиля журналистки «Радио Свобода» Галины Терещук — ее машина сгорела в ночь на 30 января этого года.

Как сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, задержан студент — гражданин Моллдовы. «Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Кто его подбил на это — устанавливаем», — заявил Аваков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поджигателя машины Терещук заметил ее сосед — в сеть выложили видео момента совершения преступления.



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