Не могу больше: украинский певец шокировал поклонников неожиданным заявлением

Шоу-бизнес

Известный музыкант и общественный активист Александр Положинский, выступающий на защиту коллеги Андрея Антоненко в деле об убийстве Павла Шеремета, шокировал поклонников неожиданным заявлением. Сашко решил взять творческую паузу и уйти из группы «Тартак». О своем решении он сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня я решил прекратить свое участие в значительной части своей жизни. Я решил, что я больше не буду выступать с „Тартаком“ и не буду выступать с „Бувье“. Не знаю, что там с „Оливье“, но пока там все равно ничего не происходит. Это все печально, очень непросто и болезненно, но я понял, что все, больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депресняк по этому поводу. Все-таки это были прекрасные годы», — сказал Положинский.

Объяснить причину такого непростого для музыканта решения он не стал. Говорит, что не может аргументированно ответить на этот вопрос. Поэтому попросил всех не задавать вопросов на эту тему.

«Решение принято и обжалованию не подлежит», — резюмировал Положинский. Чем будет заниматься дальше, он уточнять не стал, пока никаких конкретных планов у него нет.

Напомним, в июле 2019 года «Тартак» впервые за долгое время выпустил клип «Подих ночі».

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