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Происшествия

Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей

20:00 5 февраля 2020 18
Антоненко
Инф. «ФАКТОВ»

Одному из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 апреля текущего года.

Такое решение принял Печерский суда Киева.

В суде Антоненко просил изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.

На стороне защиты выступил музыкант Александр Положинский, который работал вместе с ним.

Сам Антоненко настаивал, что до 2017 года, до подписания контракта с Вооруженными силами, он занимался исключительно музыкой, в частности, преподавал.

Защита Антоненко намерена подавать апелляцию.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест медсестре Яне Дугарь также до 4 апреля 2020 года. Срок содержания под стражей другой фигурантке дела — детскому хирургу Юлии Кузьменко продлили до 3 апреля 2020 года.

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