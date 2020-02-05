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Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей
Одному из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 апреля текущего года.
Такое решение принял Печерский суда Киева.
В суде Антоненко просил изменить ему меру пресечения на любую, не связанную с содержанием под стражей.
На стороне защиты выступил музыкант Александр Положинский, который работал вместе с ним.
Сам Антоненко настаивал, что до 2017 года, до подписания контракта с Вооруженными силами, он занимался исключительно музыкой, в частности, преподавал.
Защита Антоненко намерена подавать апелляцию.
Напомним, Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест медсестре Яне Дугарь также до 4 апреля 2020 года. Срок содержания под стражей другой фигурантке дела — детскому хирургу Юлии Кузьменко продлили до 3 апреля 2020 года.
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