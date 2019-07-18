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Шоу-бизнес

"Тартак" впервые за долгое время выпустил клип (видео)

11:31 18 июля 2019 73
Александр Положинский
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная украинская группа «Тартак», лидером которой является Александр Положинский, впервые за долгое время выпустила новый клип. Предыдущую работу «Попелюшка» музыканты представили в декабре 2018 года. Новое видео — на песню «Подих ночі». Композиция записана в дуэте с певицей Ольгой Животковой. Песня вошла в альбом дуэтов «АнТАРТАКтида. Частина Перша».

Клип «Подих ночі» — это увлекательная детективная история от режиссераТараса Химича. Съемки проходили во Львове этим летом в известном отеле «Астория». Как говорят создатели видео, Александр Положинский предстал в нем в совершенно новом образе. Описывать его — пустое дело. Лучше посмотреть клип.

Ранее Александр Положинский говорил, что взял временное затишье в творчестве «Тартака» и сосредоточился на коллективе «Був'є».

Также «ФАКТЫ» писали о том, что группа «Агонь» выпустила абсурдный клип-пародию «ТЕБЕ-20».

А российская певица Елена Темникова представила работу «Душит ювелирка» от украинского режиссера Леонида Колосовского.

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